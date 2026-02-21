Midón busca su primer título en un Challenger

Lautaro Midón (21 años) avanzó a la final del AAT Challenger IEB+ edición Tigre I tras vencer este sábado en las semifinales al español Carlos Sánchez Jover por 6-4 y 7-5.

Este domingo, el correntino buscará su primer título en este tipo de competencias, luego de los intentos fallidos en Temuco y Santa Fe, ambos en la temporada pasada.

La final entre Midón y Guido Justo está prevista para las 11 en la cancha Diego Schwartzman del club Náutico Hacoaj de Tigre.

Luego de su extenso encuentro del viernes, Midón (226º en el ránking de la ATP) mostró una producción irregular pero fue contundente en los momentos claves para superar a Sánchez Jover (342º) en 2 sets en un partido que se extendió durante 1 hora y 37 minutos de juego.

El inicio del juego mostró a Midón firme para adelantarse 4 a 0, pero llegó una merma física (el día anterior jugó más de 3 horas), los errores forzados fueron una constante y sufrió con su segundo servicio.

El correntino tuvo dos sets point con su servicio sin embargo no lo pudo concretar, pero logró el primer set quebrando el saque del rival en 0.

En el segundo set, el español se adelantó 2 a 0. Los dos jugadores tuvieron problemas para mantener sus saques, sin embargo Midón reaccionó y pasó a ganar 6 a 5. En el décimo segundo game, quebró el servicio de Sánchez Jover para lograr el triunfo y avanzar a su tercera final en el Challenger Tour.

“Creo que todos los partidos fueron duros. Pero bueno, estoy contento. Siempre, en las semanas que te van bien, tenés partidos que son batallas, tenés encuentros en los que no sentís la pelota y tenés que tratar de sacarlos como sea. Por ahora lo estoy logrando y ojalá mañana también se me dé”, sostuvo Midón.

Para Midón será su tercera final en esta categoría de torneos dentro del circuito internacional. La dos anteriores fueron el año pasado.

“Siento que maduré mucho, venimos trabajando en la parte mental y me parece que se están viendo sus frutos”, agregó en declaraciones que realizó a la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

La final del Challenger de Tigre será 100% argentina. Midón enfrentará al bonaerense de 28 años Justo (347º) que en semifinales derrotó al peruano Gonzalo Bueno (218º) por 4-6, 6-2 y 6-2.

Será el tercer duelo entre los argentinos. Midón ganó los dos juegos que disputaron dentro del circuito, con un dato saliente. En el 2023 lo venció en semifinales de un M15 en Olavarría, torneo donde se quedó con su primer título profesional. en un M15 en Olavarría le ganó la final para conseguir su primer título profesional. El segundo choque fue en el 2025 en un M25 en Mar del Plata.

“Será un partido duro, nos conocemos. Ya hemos jugado. El año pasado en Mar del Plata fue un partido larguísimo y creo acá será igual”, anticipó el correntino.