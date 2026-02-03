Juan Pablo Valdés se reunió con intendentes por el desarrollo local en Corrientes

El gobernador Juan Pablo Valdés avanzó este lunes en una agenda de trabajo con intendentes del interior, en busca fortalecer las políticas de desarrollo local. Se coordinaron acciones con los municipios al mismo tiempo que se analizaron proyectos prioritarios para cada localidad.

Las reuniones se realizaron en Casa de Gobierno y participaron los jefes comunales de Santo Tomé, Mburucuyá, Guaviraví y San Carlos. El eje de los encuentros estuvo puesto en obras de infraestructura, servicios públicos y políticas vinculadas al empleo.

En primer término, Valdés se reunió con el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid. Durante el encuentro dialogaron sobre proyectos de infraestructura vial y propuestas orientadas al desarrollo económico y la generación de empleo en la ciudad.

Luego, el mandatario provincial mantuvo una reunión con el intendente de Mburucuyá, Edgar Galarza Florentín. En ese ámbito se abordaron iniciativas para mejorar los servicios públicos, el sistema de salud y la ejecución de obras consideradas prioritarias para la comunidad.

La agenda continuó con los intendentes de Guaviraví, Tomás Méndez, y de San Carlos, Emiliano Costaganna. En ambos casos, se analizaron proyectos vinculados a infraestructura y planes de viviendas.

Al finalizar la jornada, Valdés destacó la importancia del trabajo conjunto entre la provincia y los municipios. Señaló que la articulación permanente permite acompañar el crecimiento de las ciudades del interior correntino.