Cómo especializarse en investigación de narcotráfico en la Unne

En respuesta a la creciente complejidad de las redes criminales en la región, la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) anunció el lanzamiento de la Diplomatura Superior en Investigación Criminalística y Prácticas Forenses en Delitos de Narcotráfico.

La especialización, que comenzará en abril, apunta a cubrir un vacío formativo en la intervención de escenas del crimen vinculadas a este flagelo, un eslabón crítico para el éxito de las causas judiciales.

La propuesta académica tendrá una duración de cinco meses bajo modalidad a distancia, lo que facilita la participación de agentes de todo el país. Durante el mes de febrero, el instituto mantiene abiertas las preinscripciones para profesionales que posean títulos de grado de al menos cuatro años, incluyendo a licenciados en Criminalística, abogados, peritos y miembros de las Fuerzas de Seguridad y Armadas.

Estandarizar el "lugar del hecho"

Uno de los ejes centrales de la diplomatura es el fortalecimiento de los procedimientos técnicos en el lugar del hecho. Según el Magíster Sebastián Streuli, director de la carrera, la falta de criterios estandarizados suele comprometer la validez de las pruebas. "Muchas veces se enfrentan escenas complejas sin protocolos específicos. Este déficit puede conducir a errores en la recolección e interpretación de los indicios", advirtió.

La formación pretende que el perito y el primer interventor garanticen que la escena "hable" sin contaminaciones. El programa abordará desde el tratamiento de los indicios y el trabajo de laboratorio hasta la producción pericial, promoviendo una visión interdisciplinaria entre los organismos de justicia y los laboratorios forenses.

Una necesidad del sistema judicial

La creación de esta diplomatura fue aprobada por el Consejo Superior de la Unne en diciembre pasado, reconociendo que la investigación técnica debe estar en estricta sintonía con los fines de la persecución penal. En la práctica cotidiana, la "dispraxis" u errores operativos durante las primeras horas de una investigación suelen ser el motivo por el cual muchas causas de narcotráfico se desmoronan en los tribunales.

"Proponemos lineamientos metodológicos consolidados para intervenciones específicas en delitos de narcotráfico, que presentan dinámicas propias y particulares", agregó Streuli. La inscripción se realiza de manera formal a través del sistema SIU Guaraní, y se espera que la primera cohorte agote rápidamente los cupos limitados debido a la alta demanda de especialización en el fuero jurídico y policial.