Boca Unidos espera a Leandro Larrea

Boca Unidos comenzó a transitar su segunda semana de pretemporada para el Federal A 2026 con plantel prácticamente definido. Aguarda la llegada de Leandro Larrea y mantiene las esperanzas de contar con Antonio Medina.

La intención del cuerpo técnico que lidera Lucas Batistuta es trabajar con 25 jugadores. Hasta el momento fueron confirmados 17 mayores y solo restaría la incorporación de Larrea que está en plena competencia. Después está planificado que suban juveniles al equipo de primera.

Otra plaza es reservada para Toni Medina pero las posibilidades se desvanecen por decisión del jugador. “Queremos convencerlo que siga una temporada más, por todo lo que representa para el club y el propio equipo”, señalaron desde la entidad aurirroja.

La vuelta de Larrea al club se demora por su participación en las instancias decisivas del Regional Federal Amateur.

El delantero de 28 años forma parte de Juventud Unida de Gualeguaychú, su ciudad natal, que disputa frente a Ben Hur de Rafaela la final de la Región Litoral Sur.

En el encuentro de ida, como local, Juventud Unida se impuso 3 a 1. Uno de los goles, lo marcó Larrea que es utilizado por Miguel Fullana como volante por derecha. La revancha está prevista para este domingo, desde las 21 en Rafaela.

Larrea estuvo en Boca Unidos durante el 2023 aunque no llegó a jugar al no estar en la consideración del DT Raúl “Pipa” Estévez. Rescindió su vínculo y pasó a 9 de Julio de Rafaela, luego militó en Olimpo de Bahía Blanca, Argentino de Monte Maíz y ahora lo hace en Juventud Unida.

Hasta el momento, el plantel de Boca Unidos está compuesto por Lautaro Mendoza, Lisando Ramírez, Luis Ojeda, Pablo Moreyra, Julián Fuyana, Bryan Mendoza, Lautaro Ludueña y Cristian Chávez.

También están Federico Quijano, Gustavo Mbombaj, Martín Ojeda, Saúl Abecasis, Ataliva Schweizer, Leandro Gómez, Diego Sánchez Paredes, Ángel Piz y Alejandro Leani.

Por otra parte, se confirmó que Boca Unidos disputará partidos amistosos frente a Sarmiento de Resistencia y San Martín de Formosa como preparación para el Torneo Federal A 2026.

Quedan por definir las fechas y la sedes para los encuentros que le permitiarán a los tres equipos tomar ritmo de competencia para el certamen que dará inicio durante el mes de marzo.