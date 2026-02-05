Midón está listo para la qualy del ATP de Buenos Aires

La clasificación para el Argentina Open, un ATP 250, se pondrá en marcha este sábado y se esperan unas intensas jornadas con la participación de varios jugadores locales, entre ellos el correntino de 21 años Lautaro Midón.

En total habrán cuatro argentinos en la qualy que intentarán ganar los dos partidos para meterse en el cuadro principal.Se trata de Román Burruchaga, Alex Barrena, Federico Coria y el mencionado Midón.

Los dos que entraron a la qualy por sus rankings fueron Burruchaga y Barrena, quienes ocupan los puestos número 118 y 180 del escalafón mundial, respectivamente.

Coria, por su parte, cedió muchísimo terreno en los últimos meses por diversas lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas, aunque pudo ingresar por ranking protegido.

Mientras que Midón, es el número 231 del ranking ATP y podrá disputar la qualy gracias a la invitación que le envió la organización del torneo. El correntino ganó en el 2025 la Beca Galperin al Mérito y eso le abrió la puerta para recibir la invitación. En el 2026 disputó cuatro challenger donde alcanzó en dos oportunidades los cuartos de final.

En lo que respecta al cuadro principal del torneo que se jugará sobre polvo de ladrillo en el Buenos Aires Lawn Tennis, ya hay asegurada una gran presencia argentina gracias a las participaciones de Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone.

Luego de la baja por lesión del italiano y número 5 del mundo, Lorenzo Musetti, el principal preclasificado del torneo será el mayor de los Cerúndolo, Francisco, quien ya alcanzó la final en el 2021 y en el 2025, cayendo frente a su compatriota Diego Schwartzman y el brasilero Joao Fonseca, respectivamente.

El Argentina Open marcará el inicio de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, que luego continuará con el ATP 500 de Río y que concluirá con el ATP 250 de Santiago de Chile.