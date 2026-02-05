La Justicia de Brasil ordenó la prisión preventiva para la abogada detenida por hacer gestos racistas

La Justicia de Río de Janeiro ordenó la prisión preventiva para la abogada argentina detenida por hacer gestos racistas en un bar de Ipanema el 14 de enero.

Agostina Páez, de 29 años, está imputada por el delito de injuria racial, que contempla una pena de 2 a 5 años de prisión. Por este motivo, tiene prohibida la salida del país, se le retuvo su pasaporte y, hasta el momento, tenía colocada una tobillera electrónica.

Ahora, con la nueva medida, un juez deberá decidir su traslado a un centro de detención.

Este jueves, el Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro decidió hacer lugar al pedido de la fiscalía, que había solicitado la prisión preventiva de la abogada por riesgo de fuga.

Los argumentos de los fiscales

Entre los argumentos de los fiscales, destacaron la “conciencia” de una de las mujeres que acompañaban a Páez, porque habría intentado evitar que ella siguiera haciendo los gestos.

Además, señalaron que los relatos de las víctimas fueron corroborados por las declaraciones de testigos, junto al monitoreo de imágenes de las cámaras de seguridad.

En la denuncia también se detalla que Páez realizó otras ofensas racistas incluso después de salir del bar.

Con respecto a este dato, señalaron que los mozos del lugar que fueron agredidos en la calle le advirtieron a la abogada que esa conducta constituía un delito en Brasil.

A pesar de tener esa información, la abogada, siempre según la denuncia, se dirigió a la cajera del bar para decirle “mono” y hacer gestos simulando el animal.

La Policía Civil dio por cerrada la investigación el 23 de enero porque entendió que existían las pruebas suficientes para fallar a favor de los trabajadores del bar.

