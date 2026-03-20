La Selección Argentina jugará dos amistosos en La Bombonera: definen rivales y fechas

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó que la Selección Argentina disputará dos amistosos en la próxima fecha Fifa. La oficialización de los encuentros se realizará este viernes, según anticipó el dirigente.

Uno de los partidos previstos es ante Guatemala, programado para el 31 de marzo en La Bombonera. Sin embargo, su realización depende de un permiso especial de la FIFA.

El inconveniente surge porque Guatemala tiene pautado enfrentar a Argelia el 27 de marzo en Italia. La normativa impide disputar dos encuentros en distintas confederaciones durante la misma ventana internacional.

Ante ese escenario, la AFA solicitó una excepción y aguarda una respuesta del organismo. El pedido se sustenta en la situación excepcional que afectó la agenda del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La cancelación de la Finalissima frente a España, prevista en Doha, y la suspensión del amistoso ante Qatar dejaron al seleccionado sin su partido principal. Esto obligó a reorganizar el calendario sobre la marcha.

Mientras tanto, la dirigencia ya evalúa alternativas en caso de no obtener el aval. Si el encuentro ante Guatemala no se concreta, buscarán un rival de África o Concacaf para esa fecha.

Incluso si se aprueba la excepción, la intención es sumar un segundo amistoso el 27 de marzo. Ambos partidos se disputarían en La Bombonera, que aparece como sede definida para esta ventana.

Por último, Tapia reiteró la postura de la AFA sobre la Finalissima suspendida. Señaló que el organismo propuso jugar en Italia, en un escenario neutral, pero la Uefa y la federación española rechazaron esa posibilidad.

Con información de TyC Sports.