La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de elaboración, comercialización y distribución en todo el país de distintos productos cosméticos y un repelente de insectos por incumplimientos sanitarios. La decisión se oficializó mediante disposiciones difundidas en el Boletín Oficial, firmadas por el titular del organismo, Luis Eduardo Fontana.

A través de la Disposición 1476/2026, la ANMAT bloqueó el uso, venta y promoción -incluidas plataformas online- de un repelente de la marca OFF! con etiquetado completamente en idioma chino, al no contar con inscripción sanitaria.

La ANMAT prohibió cosméticos y un repelente sin registro

El producto fue detectado en un comercio de la provincia de Buenos Aires y, tras verificar la base oficial, no se hallaron registros. Ante esa situación, el organismo requirió información a S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., que informó no haber intervenido en su fabricación.

Desde la entidad advirtieron que “se desconoce su origen y no es posible garantizar su calidad ni condiciones de elaboración”, por lo que se resolvió avanzar con la medida para resguardar la salud de los consumidores.



En paralelo, mediante la Disposición 1465/2026, la ANMAT también prohibió una amplia gama de productos de la marca Anza, entre ellos cremas, tónicos, emulsiones, protectores solares, serums y repelentes. En este caso, el organismo calificó a los artículos como “ilegítimos” por no estar registrados y señaló que la firma Química Anza S.A.S. no posee habilitación para operar en el rubro cosmético.

La ANMAT ordenó retirar del mercado un producto para verrugas: los motivos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el retiro del mercado de todos los lotes del producto “VERRUGOL (Nitrato de Plata 95 % y Nitrato de Potasio 5 %)”, tras detectar irregularidades en su comercialización y encuadre sanitario.

La medida quedó formalizada este martes mediante la Disposición 1409/2026 publicada en el Boletín Oficial, donde se instruyó a la firma Laboratorio Fiorano de Claudio Gambino a realizar el recupero total del producto y presentar la documentación que acredite ese proceso.

Según detalló el organismo, el producto posee acción farmacológica, indicaciones específicas y una fórmula definida, por lo que podría ser considerado una especialidad medicinal. En ese marco, se advirtió que podría generar eventos adversos de distinta magnitud según su uso.