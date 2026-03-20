Producción, genética y territorio: el desafío de hacer ganadería en los Esteros del Iberá

Desde cercanías de Paso de los Libres y Colonia Carlos Pellegrini, en plena zona de los Esteros del Iberá, la ingeniera agrónoma Tiziana Prada —productora ganadera y presidenta del Foro de Genética Bovina— describió cómo es producir en un entorno de alto valor ambiental y, al mismo tiempo, con fuertes desafíos estructurales.

Un modelo productivo basado en la genética

Prada explicó que su empresa se estructura como un sistema ganadero integral, con un fuerte componente de agregado de valor a través de la genética.

“El esquema es como un triángulo: en la punta está la genética de élite, donde trabajamos con información para producir reproductores. Después eso baja al rodeo comercial, donde se generan los terneros que van al mercado”, detalló.

A través de cabañas, remates y también biotecnología —como la venta de embriones y semen—, el objetivo es mejorar la productividad de los rodeos.

“La genética es una herramienta concreta para el productor. Una inversión en un buen toro puede traducirse rápidamente en más kilos al destete y mejor rendimiento”, explicó.

Producir en el Iberá: entre la oportunidad y la dificultad

Consultada sobre el impacto del territorio, Prada señaló que producir en una zona como el Iberá tiene un doble carácter.

Por un lado, representa una ventaja competitiva: “Un animal que se cría en estas condiciones, si funciona acá, funciona en cualquier ambiente”.

Pero al mismo tiempo, implica importantes desafíos vinculados a infraestructura y logística.

“Los caminos, la energía, el acceso… todo se hace más difícil. Es una producción muy a pulmón”, afirmó.

Sustentabilidad: una práctica, no un discurso

Uno de los puntos más enfáticos de la entrevista fue la mirada sobre la sustentabilidad en la ganadería.

“La producción ganadera extensiva ya es sustentable por definición. Si no cuidás el recurso, te quedás sin negocio”, explicó.

En ese sentido, cuestionó ciertas miradas críticas hacia la actividad y defendió el rol de los sistemas ganaderos en la producción de alimentos.

“El rumiante transforma algo sin valor como la celulosa en proteína de alta calidad. Eso es clave en un mundo que demanda alimentos”, sostuvo.

Al mismo tiempo, reconoció la necesidad de seguir mejorando, con prácticas como sistemas silvopastoriles, manejo eficiente del agua y medición de la huella ambiental.

El valor del recurso humano

Más allá de la tecnología, Prada destacó el rol central de las personas que trabajan en el campo.

“El conocimiento del trabajador rural correntino es muy valorado en todo el país. Hay una cultura ganadera que se transmite y que marca la diferencia”, señaló.

Sin embargo, advirtió sobre una tendencia preocupante: cada vez menos personas jóvenes eligen este tipo de trabajo, a pesar de su importancia estratégica.

Tecnología, inversión y cambio de paradigma

La incorporación de tecnología aparece como una de las claves para el futuro del sector. Desde genética hasta sistemas de riego, energía solar y manejo del agua, la modernización del campo avanza, aunque no de manera homogénea.

“Hay que producir más y mejor con los mismos recursos. Eso implica invertir, capacitar y cambiar la forma de gestionar”, indicó.

En ese sentido, consideró que el contexto actual podría abrir nuevas oportunidades para el sector, especialmente si se consolidan mejores condiciones económicas y fiscales.

Articulación y mirada a futuro

Como presidenta del Foro de Genética Bovina, Prada también destacó el trabajo conjunto entre asociaciones del sector, que históricamente funcionaban de manera más fragmentada.

“Hoy trabajamos de forma articulada para posicionar la genética como una herramienta clave para el productor”, explicó.

En esa línea, adelantó la realización de un nuevo encuentro nacional que reunirá a referentes del sector en la Universidad Católica de Córdoba, con el objetivo de seguir impulsando la innovación y el agregado de valor en la ganadería.

Un motor que tracciona desarrollo

La entrevista dejó en claro que la ganadería no solo es una actividad productiva, sino también un factor de arraigo y desarrollo territorial. “Donde hay una vaca, hay una familia”, resumió Prada.

Una frase que sintetiza el impacto de una actividad que, más allá de los números, sigue siendo clave para sostener economías regionales y generar oportunidades en el interior del país.