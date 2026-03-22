Boca busca volver al triunfo frente a Instituto

Este domingo, desde las 20.00, Boca recibe a Instituto por la 12° jornada del Torneo Apertura. El Xeneize buscará cortar la racha de cuatro empates consecutivos en La Bombonera ante un conjunto cordobés que viene dulce tras ganarle a Independiente. Todo lo que tenés que saber del partido que dirigirá Leandro Rey Hilfer.

Luego de conocer los rivales que tendrá en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca se prepara para recibir a Instituto ante su gente. Pese a que viene de conseguir un empate que pudo ser victoria ante Unión, los hinchas todavía no están conformes con la producción del conjunto de Claudio Úbeda, que igualó en sus últimos cuatro partidos de local. Con 14 puntos, marcha sexto en la Zona A y 14° en la tabla anual, fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales.

En cuanto al equipo, el Sifón planea hacer un solo cambio con respecto al once que igualó 1 a 1 ante el Tatengue, y será obligado: Santiago Ascacíbar, que sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo, le cederá su lugar a Ander Herrera.

Pese a que se especuló con el ingreso de Juan Barinaga y Marco Pellegrino en defensa, ante los problemas que está teniendo el Xeneize en ese área, el entrenador se decantaría por mantener la base que no pierde desde la cuarta jornada.

Instituto, por su parte, viene de conseguir un valioso triunfo por 2 a 1 ante Independiente que lo metió en la pelea por los puestos de clasificación a los octavos de final. Con 11 puntos, está 12° en la Zona A, pero una victoria en La Bombonera lo dejaría con los mismos puntos que Boca.

Igualmente, está siendo una campaña irregular para los dirigidos por Diego Flores, que suman tres victorias, dos empates y cinco caídas. Además, con 13 goles en contra, son el segundo equipo que más recibió en el grupo, solo por detrás de Newell's que encajó 22.

En cuanto al once, no se espera que el Traductor realice muchas variantes, teniendo en cuenta que sus dirigidos mostraron una dosis de carácter al remontarle el encuentro al Rojo ante su gente.

La posible formación de Boca vs. Instituto, por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

La posible formación de Instituto vs. Boca, por el Torneo Apertura

Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Los datos de Boca vs. Instituto, por el Torneo Apertura

Hora: 20.00

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: La Bombonera.

TyC Sports