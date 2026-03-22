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Corrientes: rescataron un mono carayá herido en la Ruta 12

El animal tenía una fractura, en el caso intervino la Policía y el Centro Aguará. El especímen se encuentra fuera de peligro.

Por El Litoral

Domingo, 22 de marzo de 2026 a las 10:28

Un vecino de la localidad de Ituzaingó rescató una cría de mono carayá que se encontraba herida al costado de la Ruta Nacional 12.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde, a la altura del kilómetro 1.317, cuando el hombre identificado como Luciano Ángel Carletti encontró al animal tras un aparente accidente.

Asistencia inmediata

El ejemplar, una hembra, fue trasladado a la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, donde recibió las primeras atenciones.

Posteriormente, fue derivado al consultorio de la veterinaria Silvia Teresa Sánchez, quien confirmó que presentaba una fractura expuesta en el hombro derecho.

Activación del protocolo de rescate

Tras las primeras curaciones, se activó el protocolo correspondiente para este tipo de casos.

En ese marco, intervino personal del Centro de Conservación de Fauna Silvestre Aguará, que se encargó del traslado del animal.

Recuperación y seguimiento

La cría de mono carayá fue llevada al centro de conservación, donde continuará con tratamiento especializado y seguimiento veterinario.

Desde los organismos intervinientes destacaron la importancia de la rápida intervención para preservar la vida del ejemplar.

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