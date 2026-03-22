Corrientes: intensifican la búsqueda de un menor de 16 años

La Policía de Corrientes solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de un menor de edad desaparecido en ciudad capital.

Se trata de un adolescente de 16 años, identificado como Federico Alejandro Buron.

La denuncia de su desaparición fue realizada en la Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor por un familiar.

Última vez visto

Según la información oficial, el joven se habría ausentado el viernes 20 de marzo, tras salir del colegio al que asiste.

Desde entonces, no se tienen novedades sobre su paradero, por lo que se dio intervención a la Fiscalía de Investigación en turno.

Características físicas y vestimenta

Federico mide aproximadamente 1,73 metros, es de contextura delgada, con cabello corto castaño oscuro y rapado a los lados, tez blanca y ojos marrones.

Al momento de su desaparición vestía una chomba blanca sin logo, pantalón negro de vestir y zapatillas color marrón claro. Además, llevaba una mochila negra con detalles grises.

Como señas particulares, posee un tatuaje en forma de cruz en el lado derecho del cuello y un arito colgante en el lado izquierdo.

Quien pueda aportar datos que ayuden a localizar al menor puede comunicarse con la Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor al número 3794-950976.

También se encuentra habilitada la línea 911 en Capital y 101 en el interior provincial, además de cualquier dependencia policial cercana.