Corrientes: secuestran droga y detienen a una mujer en Goya

La Policía de Corrientes realizó el sábado un operativo antidrogas en la ciudad de Goya, donde una mujer fue detenida en el marco de una causa por narcomenudeo.

El procedimiento tuvo lugar en un domicilio del barrio Medalla Milagrosa durante la noche del sábado, según informaron fuentes oficiales.

Secuestro de droga y elementos

Durante el allanamiento, los efectivos lograron secuestrar estupefacientes, elementos de corte, una balanza de precisión y nueve teléfonos celulares.

De acuerdo a la investigación, estos elementos utilizados para la comercialización de drogas al menudeo.

Intervención policial y judicial

El operativo fue llevado adelante por personal de la Comisaría Primera, con intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO), bajo directivas de la Justicia ordinaria local.

La causa se encuadra en la aplicación de la Ley Nacional N.º 26.052 de desfederalización del narcomenudeo.

Además, se enmarca en la reciente Ley Provincial N.º 6725, sancionada en octubre de 2025, que habilita a la provincia a intervenir de manera directa en este tipo de delitos.

Con información de Juan Cruz Velasquez