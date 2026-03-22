Corrientes: hallaron 18 ovejas tras una denuncia en zona rural

Un productor rural de la zona de Colonia Tres de Abril denunció la desaparición de 18 ovejas de su campo, lo que motivó la intervención de la Policía de Corrientes.

La presentación fue realizada por Maximio Méndez Segovia, quien alertó sobre la falta de los animales en su establecimiento.

Intervención policial en la zona rural

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica se dirigieron al lugar para verificar la situación, encabezados por el subcomisario Juan Manuel González y el oficial ayudante Ángel Arce.

Durante la inspección, los uniformados detectaron restos de lana en un sector del alambrado perimetral, lo que permitió establecer una posible dirección de desplazamiento.

Hallazgo en un campo lindante

A partir de estos indicios, la comisión policial ingresó a un predio vecino, donde fue recibida por el capataz del establecimiento.

Tras una recorrida por el lugar, lograron localizar la totalidad de los ovinos denunciados como faltantes.

Descartan intervención de terceros

Según los datos recabados en el lugar, los animales atravesaron el alambrado por sus propios medios, presumiblemente en busca de agua.

En ese contexto, se descartó la participación de terceros en el hecho.

Informado el fiscal de turno, se dispuso no iniciar actuaciones judiciales, al haberse esclarecido lo ocurrido.