Saladas dijo presente en la Expo Apícola del Mercosur en Entre Ríos

El municipio de Saladas participó de la 29ª Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur, realizada del 20 al 22 de marzo en la ciudad de Maciá, Entre Ríos.

La delegación local contó con un stand institucional y desarrolló actividades en distintos sectores del predio ferial, en uno de los encuentros más importantes del país y la región para el sector apícola.

Promoción turística y productiva

Durante el evento, los representantes saladeños difundieron la Fiesta Provincial de la Miel y el Desarrollo Emprendedor, además de promocionar el potencial turístico, cultural y productivo de la localidad.

A través del contacto con visitantes, productores y emprendedores, se fortalecieron vínculos con otros actores del sector.

Intercambio y oportunidades

La participación también permitió conocer nuevas tendencias en la actividad apícola, intercambiar experiencias y generar oportunidades de articulación para el desarrollo regional.

Desde el municipio destacaron que este tipo de espacios resultan claves para impulsar el crecimiento de la producción y ampliar redes de trabajo.

Representación institucional

En representación del intendente Noel Gómez, participaron funcionarios municipales y la actual Miss Saladas, Sofía Escobar.

En el marco de la apertura oficial, la delegación entregó un cuadro del Sargento Cabral al intendente de Maciá, Ariel Müller, y al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, además de otras autoridades provinciales.

Fortalecimiento del posicionamiento

Desde la comuna señalaron que la presencia en este tipo de eventos reafirma el compromiso con el acompañamiento a emprendedores y la promoción de las tradiciones locales.

Asimismo, remarcaron la importancia de posicionar a Saladas en escenarios de relevancia nacional e internacional.