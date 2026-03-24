Recuperaron en Corrientes celulares robados y demoran a un hombre armado

Luego de una denuncia por robo, efectivos del Grupo de Intervención Rápida (G.I.R.), en un trabajo conjunto con la Comisaría 12° Urbana, lograron recuperar teléfonos que habían sido sustraídos del interior de una vivienda.



El procedimiento se llevó a cabo en el asentamiento del barrio Juan XXIII y tras recibir el alerta sobre el ilícito ocurrido en una propiedad de la zona, los uniformados desplegaron un operativo de rastrillaje en las inmediaciones de las calles Malvinas Argentinas y Gaboto.



Durante las tareas de verificación, los agentes lograron localizar y secuestrar dos teléfonos celulares que coincidían con las características de los elementos denunciados como robados.



En el mismo contexto, la policía procedió a la demora de un hombre mayor de edad que se encontraba merodeando el sector en actitud sospechosa. Al realizarle el palpado de seguridad, se constató que portaba un arma blanca, elemento que fue incautado de inmediato para resguardo de los intervinientes y terceros.



Tanto el sujeto demorado como los equipos recuperados fueron trasladados a la dependencia jurisdiccional, quedando a disposición de la Unidad Fiscal interviniente.