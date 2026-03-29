Midón y Zárate dicen presente en Brasil

Los tenistas correntinos Lautaro Midón y Carlos María Zárate jugarán el San Leopoldo Challenger que se disputa en la Sociedade Tenis Clube Sao Leopoldo. Se juega sobre canchas de polvo de ladrillo al aire libre y forma parte de la categoría Challenger 75.

Midón (225º en el ránking de la ATP), que este domingo cumplió 22 años, enfrentará en primera ronda al brasileño Bruno Fernández (703º) que recibió una invitación para ingresar de manera directa al cuadro principal.

Los tenistas sudamericanos se enfrentaron en el año 2024 en un M25 en Lajeado donde se impuso Midón por 6-2 y 6-4.

La semana pasada, Midón perdió en primer ronda del Challenger de San Pablo, Brasil, de frente al ecuatoriano Álvaro Guillen Meza (207º) por 6-3 y 7-6 (5).

Por su parte, Zárate (575º) comenzó a transitar el San Leopoldo Challenger en la clasificación donde este domingo venció al brasileño Gabriel Roveri Sidney (recibió una tarjeta invitación) por 6-0 y 6-4.

El corretino enfrentará este lunes, día que cumple 21 años, buscará ingresar al cuadro principal del torneo brasileño cuando enfrente al chileno Benjamín Torrealba (732º) que viene de vencer al local Joao Loureiro por (523º) por 6-4 y 6-2.

Zárate jugó la semana pasdada en el Challenger de Bucaramanga, Colombia, donde alcanzó la segunda ronda después de superar al local Frazier Rengifo y perder ante el argentino Juan Manuel La Serna.