María Paz Romero logró su mejor marca en los 800 metros

El sábado, en la pista principal del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), la correntina María Paz Romero alcanzó el 2.12.19, la mejor marca de su carrera en la especialidad.

Ese logró vino acompañado con el triunfo en el torneo Día de la Memoria, organizado por la Federación Atlética Metropolitana (FAM).

La jornada se presentó con complicaciones por el clima, pero eso no representó un escollo para que la correntina cumpla con su objetivo de mejorar de manera sostenida.

Este año había comenzado con un tiempo de 2.16, una marca relevante para la salida de la pretemporada.

El objetivo está centrado en el argentino de su categoría, Sub 23, que se disputará a mitad de año en la nueva pista de atletismo de Tigre.

Precisamente el año pasado, en el argentino sub 20, María Paz había conseguido su mejor marca, 2.12.79 quedando a centésimas de su clasificación al sudamericano.

Fue en esa oportunidad el remate a una recuperación plena en lo deportivo, ya a las órdenes del entrenador Ariel Tejera en el club Quirón de CABA.

En ese contexto de preparación es que desde fines de noviembre a hoy (etapa de pretemporada) la tarea dio sus frutos: comenzar el año con 2.16.34 y tres semanas después bajar 4.15 segundos.