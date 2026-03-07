Se anunció el Torneo Argentino del Interior y más dinero en el Federal A

El Torneo Argentino del Interior, que dará inicio en el 2027, quedó establecido en la reunión de dirigentes del fútbol que se concretó este sábado en Córdoba, además, el presidente de la AFA, Claudio Tapia anunció que los clubes del Federal A recibirán el mismo monto económico que los de la Metropolitana.

El encuentro que se concretó en el estadio cerrado de Instituto contó con la participación de más de 4.000 dirigentes de todo el país que le brindaron un explícito respaldo a Tapia y Pablo Toviggino, titular del Consejo Federal, en la conducción del fútbol nacional.

Durante el evento se abordaron distintos temas vinculados al desarrollo institucional y deportivo del fútbol del interior.

Uno de los anuncios centrales fue la creación de una nueva categoría nacional, que comenzará a disputarse en 2027 bajo el nombre de Torneo Argentino del Interior. El certamen se ubicará por debajo del Federal A y tendrá carácter semiprofesional.

El Consejo Federal lanzó oficialmente el nuevo Torneo Argentino del Interior que comenzará en Abril de 2027 y se ubicará como la segunda categoría en importancia detrás del Federal A y por encima del Torneo Regional.

Entre las modificaciones más rutilantes se encuentran el aumento a 16 de los ascensos que otorga el Torneo Regional ahora hacia el flamante Torneo Argentino del Interior y los 6 ascensos al Federal A que tendrá la nueva competencia que iniciará en 2027, comunicó Ascenso del Interior.

Para el 2026, el Federal A otorgará dos plazas a la Primera Nacional y habrá cuatro descensos.

En tanto que el Regional 2026 dará inicio en agosto/septiembre y finalizará en diciembre con 16 ascensos, dos por región, al Torneo Argentino del Interior 2027 que contará con al menos 64 participantes.

Tapia anunció que los clubes que integran el Federal A comenzarán a percibir los mismos ingresos que los de la B Metropolitana, una medida que busca profundizar la federalización de la competencia y equiparar las condiciones económicas, informó La Voz del Interior.Además, se adelantó el lanzamiento de la plataforma LPF Play para el próximo lunes. Este nuevo espacio de contenidos incluirá transmisiones de fútbol femenino, futsal y categorías del ascenso, con el objetivo de unificar la visibilidad de todas las disciplinas bajo la premisa de que el fútbol argentino es uno solo, agregó el medio cordobés.

Hoy, por esta señal de streaming pueden observarse de manera gratuita los partidos del torneo de la Primera Nacional y los encuentros del Proyección de Reserva de la Liga Profesional.Luego agregó que "'Los Cabecitas' hicieron algo bien y ahora no se corta y lo pueden ver de punta a punta del país” en clara referencia a las transmisiones vía streaming que tendrá a todas las categorías del fútbol que están por debajo de la Liga Profesional.

El anuncio que encendió los aplausos de los presentes fue cuando aseguró que desde el próximo torneo los clubes del Federal A recibirán la misma retribución de dinero que están percibiendo los equipos que integran la “B Metro”.

En su discurso, el titular de la AFA destacó el rol social de los clubes y reiteró su objetivo de “federalizar el fútbol argentino”. El encuentro también funcionó como una muestra de respaldo político de las ligas y clubes del interior a la actual conducción de la entidad.