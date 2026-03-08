San Martín recibe a San Lorenzo en un juego clave mirando la clasificación

Luego de la derrota que sufrió en Oberá, San Martín se presentará este domingo en el estadio “Raúl Argentino Ortíz” para recibir a San Lorenzo en la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

El encuentro dará inicio a las 21,00 y será la 28º presentación del Rojinegro que está con un récord de 12 truinfos y 15 derrotas, por ahora afuera de la zona de clasificación a los playoffs.

San Martín ganó dos de sus últimos tres partidos como local. Después llegó el parate por el clasificatorio mundialista y en su regreso perdió en su visita a Oberá Tenis Club 73 a 62.

En tierras misioneras, los conducidos por Gabriel Revidatti no tuvieron opciones de triunfo. OTC marcó la diferencia desde el segundo cuarto para abrochar la victoria y quedar entre los tres primeros del certamen.

San Martín necesita el triunfo para mantenerse cerca de la zona de playoffs, es decir entre los doce mejores.

Las importantes bajas del plantel (Becton y Schattmann) lo convirtieron en un equipo irregular que busca afianzar su nueva estructura.

Los bases Gastón García y Vicente Fernández comparten más minutos en cancha. En tanto que lentamente sumán minutos Mateo Rearte y Gerónimo Ramallo.

En el juego interior depende de la producción de Lautaro Berra, mientras que el brasileño Daniel Moreira alterna buenas con bajas producciones.

Por su parte, San Lorenzo (10-17) viene de ganarle con amplitud a Regatas en el Fortín Rojinegro y tomó aire en su lucha por evitar la Permanencia.

El equipo de Boedo se mostró solidario para defender y en el ataque contó con fluidez para encontrar tiros cómodos. Sus principales figuras fueron Lucas Pérz, Selem Safar, Kevin Hernández, Cristian Cardo y Lenadro Cerminato.

Durante la presente temporada, durante el lejano 12 de octubre, San Martín superó a San Lorenzo en el polideportivo Roberto Pando 81 a 63 con 17 puntos de Fernández, 12 de Lautaro Berra y la misma cantidad de Leonel Schattmann.

El encuentro contra San Lorenzo será el primero de tres consecutivos que tendrá San Martín en el Fortín. El segundo está previsto para el miércoles 11 cuando reciba a Gimnasia de Comodoro Rivadavia y el tercero será el sábado 21 frente a Ferro Carril Oeste.

