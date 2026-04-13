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PROVINCIAL DE CLUBES

Quedaron definidos los clasificados para los octavos de final

Concluyó la fase clasificatoria y se definieron las plazas vacantes en la lucha por el título.

Por El Litoral

Lunes, 13 de abril de 2026 a las 18:54

Concluyó la fase de grupos del Torneo Provincial de Clubes 2026 de fútbol y se  completaron los cupos disponibles para los octavos de final. Después de seis fechas, los dos mejores de cada uno de los ocho grupos avanzaron de etapa y seguirán en la lucha por el título.

En la Zona 1, Lipton (foto[), que ya estaba clasificado, venció como visitante a Centro Estrada de Bella Vista 5 a 0 para cerrar la etapa invicto, con 5 triunfos y 1 empate. El segundo clasificado del grupo resultó Hogar Hermanos de Bella Vista que le ganó como visitante a Defensores de San Roque 2 a 0.

Los equipos capitalinos marcaron el rumbo en la zona 2 y se clasificaron con anticipación. Empedrado superó como visitante a El Decano de Ituzaingó 2 a 1 para cerrar la fase con puntaje ideal en 6 presentaciones. Mientras que Sportivo Corrientes goleó como local a Unión de Ituzaingó 4 a 0.

En la Zona 3, Matienzo de Goya marcó el rumbo y venció el fin de semana a Calle Poí de Saladas 2 a 1 que de todas formas logró el segundo puesto y la clasificación. En el otro partido del grupo, Sportivo Santa Lucía le ganó a Deportivo Concepción de Saladas 3 a 1.

La Zona 4 se definió este fin de semana. El primer lugar del grupo quedó en poder de Huracán de Goya que le ganó como visitante a Football de Esquina 2 a 1. Mientras que Central Goya que goleó  como local a Berón de Astrada de Esquina 4 a 0 y también clasificó.

Barracas y Victoria, los dos equipos de Curuzú Cuatiá, llegaron a la sexta fecha con la clasificación asegurada en la Zona 5. Barracas superó como visitante a Porá Purajei  de Sauce 1 a 0 y Victoria venció como visitante a Atlas de Sauce 2 a 1.

La Zona 6 también estaba definida con anticipación. En la sexta fecha, Belgrano de La Cruz empató como visitante frente a Panificación de Paso de los Libres en 3 tanto, mientras que Barraca de Libres le ganó como visitante a Villa Calma de Santo Tomé 2 a 1.

Berón de Astrada de Santo Tomé le ganó como visitante a Estudiantes de Virasoro 3 a 1 y quedó primero en la Zona 7, pero los dos equipos avanzaron a los octavos de final. En el otro partido del grupo, Santurtún de Santo Tomé superó como local a San Alonso de Virasoro 4 a 0.

En la Zona 8, Comunicaciones de Mercedes llegó a la última fecha con el pasaje asegurado a la siguiente etapa y venció como local a Juan Pujol de Monte Caseros 4 a 0.  La segunda plaza quedó en poder de San Lorenzo de Monte Caseros que le ganó como local a Villa del Parque de Mercedes 1 a 0.

Los clasificados:
Zona 1: Lipton y Hogar Hermanos de Bella Vista.
Zona 2: Empedrado y Sportivo.
Zona 3: Matienzo de Goya y Calle Poí de Saladas.
Zona 4: Huracán y Central de Goya.
Zona 5: Barracas y Victoria de Curuzú Cuatiá.
Zona 6: Belgrano de La Cruz y Barraca de Paso de los Libres.
Zona 7: Berón de Astrada de Santo Tomé y Estudiantes de Virasoro.
Zona 8: Comunicaciones de Mercedes y San Lorenzo de Monte Caseros.

Ahora la Federación Correntina de Fútbol determinará los cruces de octavos de final (se disputarán partidos de ida y vuelta) teniendo en cuenta la cercanía geográfica. Los equipos mejores ubicados definirán como local en el segundo partido.
 

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