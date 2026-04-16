Lipton y Sportivo se eliminarán en los octavos de final

Los clubes capitalinos de Lipton y Sportivo se eliminarán entre sí en los octavos de final del Torneo Provincial de Clubes 2026 de fútbol.

En tanto que el Deportivo Empedrado (foto), el mejor equipo de la fase clasificatoria, tendrá como rival en la primera instancia eliminatoria a Calle Poí de Saladas.

Los partidos de ida de los octavos de final se jugarán el 25 y 26 de abril, mientras que las revanchas serán el 2 y 3 de mayo. Los equipos mejores ubicados en la etapa de grupo definirán la eliminatoria como locales.

La Federación de Fútbol de la Provincia de Corrientes dio a conocer este jueves como quedaron establecidos los cruces de octavos de final.

Para esta nueva instancia, se armó una tabla de posiciones con los equipos que fueron primeros en sus grupos durante la primera fase y otro con los segundos. A la hora de armar los cruces se tuvieron en cuenta las posiciones finales, la cercanía geográfica y que no se repitan enfrentamientos de grupos.

En uno de los partidos destacados, Lipton (2º en la tabla general) deberá eliminarse con Sportivo (11º) en un choque de equipos capitalinos y también habrá duelo de equipos goyanos: Matienzo (4º) - Central Goya (12º).

El mejor de la etapa de grupos, Empedrado (1º) tendrá como rival a Calle Poí (15º).

Barracas de Curuzú Cuatiá (3º) enfrentará a San Lorenzo de Monte Caseros (14º). Además, Huracán de Goya (7º) jugará contra Hogar Hermanos de Bella Vista (16º).

En tanto que Belgrano de Curuzú Cuatiá (6º) se medirá con Estudiantes de Virasoro (13º), Berón de Astrada de Santo Tomé (8º) hará lo propio con Victoria de Curuzú Cuatiá (9º) y Comunicaciones de Mercedes (5º) enfrentará Barraca de Paso de los Libres (10º).

