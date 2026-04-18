Mandiyú se quedó sin técnico: renunció Ponce

El Deportivo Mandiyú se quedó sin técnico. Fabián "Bocha" Ponce presentó esta tarde su renuncia al cargo después de la derrota frente a Huracán Corrientes por la Copa de la Liga.

El segundo ciclo de Ponce al frente a Mandiyú llegó a su fin esta tarde en cancha de Huracán Corrientes. Mandiyú, que ganaba 2 a 0 y tenía un jugador más por expulsión de un rival, perdió frente al local 3 a 2 y el DT presentó su renuncia al cargo.

Ponce llegó a Mandiyú para cumplir su segundo ciclo a principios del 2025. Durante esa temporada realizó una gran campaña. Se consagró campeón del Provincial, del Oficial y la Súper Copa en la capital provincial. Sin embargo, en el gran objetivo del año, el Regional Federal Amateur llegó hasta las semifinales de la Región Litoral Norte y la ilusión de ascenso quedó trunca.

Para el 2026 fue ratificado por la dirigencia pero el plantel sufrió una gran sangría. Incluso, se decidió no defender en la cancha el título del Provincial para destinar los recursos económicos de la entidad a las obras en el predio donde se levantará el estadio propio.

La campaña en la Copa de la Liga, torneo de preparación en la capital correntina, disputó 7 partidos con un saldo de 3 triunfos, 1 empate y 3 derrotas. El equipo tiene 10 puntos y marcha tercero en el Grupo B con posibilidades de clasificar a los octavos de final.

Luego de este certamen, llegará el torneo Oficial de la Liga Correntina. También está el Regional 2026 pero Mandiyú no sería parte del mismo dado que tendría garantizada su participación en el nuevo Torneo Argentino del Interior que dará comienzo el próximo año.