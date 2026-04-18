Un OVNI secuestró a tres niños...

Los extraterrestres se llevaron a tres chicos a un paseo espacial, les hicieron estudios médicos y los devolvieron sanos y salvos a la Tierra. Los tres niños fueron llevados a bordo de una nave alienígena y descubrieron las maravillas del universo en un viaje que duró tres días. Las autoridades civiles confirmaron oficialmente el increíble hecho.

Por lo general se dice que los niños no mienten y es lo que habría ocurrido en este caso. Los adultos mienten, los adolescentes mienten. Pero los niños pequeños como en este caso, no tienen la capacidad de mentir y pergeñar una mentira de estas características, así que se da por sentado que no mintieron. Así lo manifestó Rodrigo Ortiz, investigador especial del Departamento de Policía, de la ciudad de Concordia, Entre Ríos.”Estamos seguros de que pasaron tres días en una nave espacial conducida por seres extraterrestres. Realmente viajaron al espacio y vieron las estrellas y otros planetas, incluso pensaron que era Dios quien se los estaba llevando.

Por otro lado Armando Azparén, investigador del fenómeno Ovni, se puso en contacto con los padres de los niños, Emilio y Carmen Molero, Andrés, de 9 años, Jorge de 8 y Carlos de 7. El relato del investigador: “Los tres estaban jugando en el terreno que está junto a la casa, con otros niños vecinos, como era sábado, la madres estaba cerca y pudo escuchar cuando los chiquillos comenzaron a gritar de asombro y sorpresa.” Llegó al predio donde estaban los niños y vio como una enorme nave dorada, de unos 25 metros de diámetro, se encontraba suspendida sobre el grupo de niños que estaban jugando. Desde luego Carmen llamó a los gritos a su esposo, sintió pánico, pero ninguno de los dos pudo hacer nada. De repente, según el relato de la mamá, los tres chicos fueron elevados hacia el interior de la nave. La señora se puso histérica y su esposo entró en pánico, pero ninguno de los dos pudo hacer nada, se quedaron paralizados. Sólo observaron como la extraña nave se llevaba a sus hijos, desapareciendo en el cielo rápidamente.

Detalles

Los tres hermanos no supieron cuanto tiempo pasaron a bordo del plato volador, pues no sabían si era de noche o de día. Su testimonio, tomado textualmente, fue el siguiente: “ Una enorme nave dorada nos subió al cielo e iba manejada por Dios, estoy seguro que era él”, afirmó Andrés. Llevaba ropas doradas y tenía el cabello largo y plateado y brillaba mucho. Fue muy amable con nosotros y nos dijo que se llamaba Lalar, en el viaje nos enseñó la Luna y otros planetas en el cielo. Cuando sentimos hambre nos dio un especie de pan blanco, muy sabroso, que nos hizo sentir muy bien.”

Los hermanitos de Andrés confirmaron su relato y dijeron que al principio sintieron un poco de miedo, pero después se les pasó. Jorge explicó que “durante el viaje Lalar fue siempre muy amable con los tres, la nave era muy grande y también iban otros señores parecidos a él, pero no eran tan brillantes. Antes de que Lalar nos regresara a nuestra casa, Lalar nos rasguñó la cara con un palito blanco y luego nos puso en la espalda unas agujas, pero no nos dolió nada de lo que nos hizo.” Carlos, el más pequeño de los niños abducidos dijo que “a había muchas luces brillantes por todas partes y se prendían y apagaban. El señor que nos llevó tenía una cabeza grandota y dos ojos amarillos también grandotes. En la nave habían otros señores como él, pero todos eran nuestros amigos.”

Emilio y Carmen relatan como es que los ET devolvieron a sus tres hijos sanos y salvos: “Fue el martes por la noche, la policía ya había buscado por todas partes a nuestros hijos, incluso se enviaron aviones militares a recorrer la zona, sin resultado. Yo estaba desesperada y tenía confianza en lo que me dijo el investigador, que nos devolverían a nuestros hijos. Y así fue.Estábamos en la sala de la casa cuando de repente vimos que el terreno que estaba al lado se iluminaba mucho. Salimos y descubrimos que nuestros tres hijos bajaban de la misma nave, en el mismo rayo que se los había llevado. Corrimos hacia ellos, mi esposa no podía dejar de llorar por la emoción y yo corrí a avisar a la policía que ya los teníamos de vuelta con nosotros en casa.”

Al día siguiente los Molero llevaron a sus hijos al médico, y éste les dijo que habían sido sometidos a ciertos exámenes médicos, porque las marcas de las agujas todavía eran visibles en sus espaldas, luego de que regresaran a su casa. Un vocero militar no negó ni confirmó reportes de que un OVNI hubiera sido detectado por el radar el día que los chiquillos fueron secuestrados, o de la noche que volvieron a su casa. “Estamos investigando los hechos y se harán de conocimiento público cuando concluya la investigación. Esperamos tener información más sólida pronto y la haremos saber...” Como siempre pasa en estos casos, aún hoy seguimos esperando.... Los chicos en esa época, aún hoy, ya adultos, recuerdan nítidamente los hechos sucedidos y se mantienen en su relato.