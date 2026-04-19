El Círculo de Periodistas Deportivos realizará reconocimientos en su mes aniversario

Fundado el 18 de abril de 1978, el Círculo de Periodistas Deportivos de Corrientes se prepara para festejar su aniversario con una entrega de Reconocimientos a Ex Jugadores, entrenadores, periodistas, deportistas, dirigentes, lo que será la primera entrega directa, sin ternas ni disciplinas fijas.

Para ello los socios están presentando sugerencias y en los próximos días se estarán seleccionando y dando a conocer los nombres.

La intención es enaltecer a hombres y mujeres que dejaron su marca en el deporte, tanto dentro como fuera del campo de juego.

La entrega se realizará en la II Expo Deportes, que es organizada por la Fundación Metas y Logros, que se realizará en el predio del Ex Regimiento 9, del 23 al 26 de abril.

Allí el Círculo tendrá un stand, donde se realizará notas y streaming en vivo, en tanto que la entrega está prevista para el sábado 25, a las 19 horas.

Como se señaló está será la primera entrega y es intención realizarla todos los años.

