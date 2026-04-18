Narcomenudeo: más de 15 allanamientos con decomisos de dinero, droga y cinco detenidos

En las últimas horas se concretaron más de 15 allanamientos en las ciudades de Goya, Santa Lucía y Lavalle, en una investigación por narcomenudeo, dirigida desde el Juzgado Federal de Goya, que arrojó como resultado el decomiso de cocaína, marihuana, dinero y la detención de al menos cinco personas.

juan cruz velazquez

Fueron operativos concretados bajo directivas de la jueza Cristina Pozzer Penzo y ejecutados por integrantes de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, quienes desplegaron móviles y personal de manera simultánea en los distintos domicilios, en búsqueda de elementos vinculados a una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Si bien hasta el momento fueron pocos los datos que pudieron obtenerse, el periodista local Juan Cruz Velazquez dijo a El Litoral que “la Federal logró la detención de cuatro personas, aunque tenían previsto localizar a ocho, y secuestrar una suma de dinero y vehículos.

En tanto que, la Prefectura detuvo a un hombre y secuestró dosis de cocaína y marihuana, durante los operativos que le fueron asignados”.

Estimó que “según se pudo saber el cabecilla de esta organización operaba en el barrio San Ramón y tenía ramificaciones en la zona”.

juan cruz velazquez

En otro orden de cosas, indicaron que en Lavalle, trabajaron los miembros de la Policía Federal quienes irrumpieron en una propiedad ubicada sobre calle Julio Argentino Roca.Otro de los allanamientos en Goya se llevó a cabo en el barrio Alberdi, que está en la zona Sur de la ciudad, donde ingresaron a una casa ubicada sobre calle Mitre casi Guemes.Al parecer el resultado no habría sido el esperado, según los datos que manejaban en base a las tareas de inteligencia desplegadas previamente, aunque de todos modos dieron con evidencia de actividades vinculadas con el narcomenudeo en cada una de las propiedades allanadas, según detallaron.