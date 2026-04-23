Empedrado y Lipton se aseguraron un lugar en los octavos de final

La Copa de la Liga entró en su recta final de la etapa de grupos y los octavos de final ya tienen varios pasajeros asegurados. Empedrado y Lipton ganaron sus partidos del pasado miércoles y se aseguraron un lugar en la próxima ronda.

Boca Unidos sumó un triunfo clave que lo dejó en carrera por la clasificación, en tanto que Doctor Montaña se aseguró el primer lugar de su grupo.

En la Zona A, Lipton le ganó a Sacachispas 2 a 1 y sumó tres puntos que le dieron la clasificación a la siguiente instancia. Matías Gómez y Braian Aranda marcaron los goles del conjunto Azul, en tanto que Iván Mosqueda lo hizo para el Tricolor.

Por la misma zona, Boca Unidos consiguió una importante victoria sobre Mburucuyá 2 a 1 que lo deja en carrera camino a los octavos de final. Los goles del aurirrojo fueron anotados por Axel Araujo y Lautaro Cattaneo, mientras que para la M lo hizo Héctor Duette.

Con los tantos de Guillermo Barreto (2) y Ricardo Fernández Ibarrola, Empedrado superó a Robinson 3 a 2 y también tiene un lugar asegurado para los octavos de final por el Grupo C. Los tantos del equipo perdedor lo marcaron Alfredo Caballero y Lucas Meza.

Mientras que Empedrado le ganó a Sportivo 1 a 0 con gol de Gustavo Fernández para asegurarse el primer lugar del Grupo E y su plaza en los octavos de final.

Clasificados

Cuando restan por disputarse dos fechas, en las zonas de 5 equipos, y un par de tapidos pendientes, ya hay ocho equipos clasificados para los octavos de final.

Los que jugarán la próxima instancia son Lipton, Huracán, Empedrado, Independiente, Curupay, Talleres, Doctor Montaña y Cambá Cuá.

Hay que recordar que la clasificación a los octavos de final será por el promedio de puntos obtenidos (puntos obtenidos divididos partidos jugados) en la primera fase, sin importante a que grupo pertenecen los equipos.

Lo que viene

Desde este viernes y hasta el miércoles 29 se disputará la novena fecha, penúltima, en los tres tres grupos que tienen cinco participantes.

Además, el miércoles 29 también se completará la quinta fecha del Grupo E.

El detalle de partidos es el siguiente:

Viernes 24:

Cancha de Lipton: 17.00 Quilmes vs. Yaguareté y 19.00 Rivadavia vs. Huracán.

Sábado 25

Cancha de Alvear: 16.00 Robinson vs. Ferroviario.

Cancha de Boca Unidos: 14.00 San Jorge vs. Independiente y 16.00 Boca Unidos vs. Sacachispas.

Miércoles 29

Cancha de Lipton: 17.00 Villa Raquel vs. Lipton y 19.00 Cambá Cuá vs. Sportivo (5ta. fecha)

Así se ubican

Las posiciones en la etapa clasificatoria de la Copa de La Liga son las siguientes:

Grupo A: Lipton (6) 13 puntos, Sacachispas (7) 9, Mburucuyá (7) y Boca Unidos (6) 8 y Villa Raquel (6) 6.

Grupo B: Huracán (6) 14 puntos, Quilmes (6) 11, Mandiyú (7) 10, Rivadavia (6) 6 y Yaguareté (7) 4.

Grupo C: Empedrado (6) 14 puntos, Independiente (6) 12, San Jorge (6) 8, Ferroviario (6) 4 y Robinson (6) 3.

Grupo D: Curupay (6) 15 puntos, Talleres (6) 11, Alumni (6) 5 y Libertad (6) 2.

Grupo E: Doctor Montaña (6) 15 puntos, Cambá Cuá (5) 10. Sportivo (5) 5 y Barrio Quilmes (6) 1.