Ana Miño: "El desafío es pensar qué perfiles vamos a necesitar hacia adelante"

La provincia avanza en la articulación entre el sistema educativo y los proyectos productivos que comienzan a tomar impulso en el territorio, con el objetivo de fortalecer la formación de mano de obra calificada.

En Hoja de Ruta, la ministra de Educación, Ana Miño, señaló que actualmente Corrientes ya cuenta con una base importante en formación técnica y profesional, pero remarcó la necesidad de proyectar nuevas ofertas académicas en función de la demanda que viene.

En ese sentido, explicó que se evalúa la apertura de carreras de corto y mediano plazo en las zonas donde se desarrollen estos proyectos, con una mirada federal que impacte en toda la provincia.

“Tenemos formación en toda la provincia, pero ahora el desafío es pensar qué perfiles vamos a necesitar hacia adelante”, sostuvo.

Además, destacó que el sistema educativo ya cuenta con herramientas como cursos de formación profesional, que permiten dar respuestas más rápidas a las necesidades del mercado laboral.

La funcionaria también remarcó que el trabajo se está llevando adelante de manera articulada con universidades y autoridades académicas, en un proceso que busca alinear educación y desarrollo productivo.

“Tenemos un gran desafío y un trabajo que hay que empezar a hacer ya”, concluyó.

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