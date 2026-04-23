River busca a un campeón del mundo: quién es y cómo está la negociación

Todavía quedan meses para el nuevo mercado de pases, pero River Plate ya comenzó a moverse para reforzar su plantel de cara a la segunda mitad del 2026. El principal objetivo es Ángel Correa, con quien mantiene negociaciones desde hace semanas.

Tras el superclásico

Las gestiones están encabezadas por el presidente Stéfano Di Carlo, quien lleva adelante las charlas con el Tigres de México. La intención es incorporar al delantero de cara al segundo semestre del 2026.

Correa, campeón del mundo con la Selección Argentina, actualmente juega en México tras una extensa etapa en Atlético Madrid. Según informó TyC Sports, el futbolista ya dio el visto bueno para avanzar en la operación.

El trascendido de esta negociación se dio tras la reciente derrota ante Boca Juniors en el superclásico por el Torneo Apertura. Mientras tanto, el equipo trabaja bajo las órdenes de Eduardo Coudet, quien busca corregir errores y ajustar aspectos futbolísticos.

Con contrato hasta 2030: River es optimista

Si bien Correa tiene contrato con Tigres hasta 2030, desde el club mexicano mostraron predisposición para negociar su salida. Sin embargo, se trata de una operación compleja, que implicará una inversión millonaria tanto en el pase como en el salario del jugador.

A pesar de las dificultades, en River hay optimismo y consideran que las posibilidades son concretas. Las conversaciones avanzan y el club apuesta a ser uno de los protagonistas en el próximo mercado de pases de invierno.