Boca enfrenta a Cruzeiro por la Copa Libertadores en busca de afianzarse en Brasil

Boca afrontará un nuevo desafío internacional este martes, cuando visite a Cruzeiro desde las 21.30 en Belo Horizonte. El partido corresponde a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde el equipo argentino intentará consolidar su arranque positivo.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda llega con confianza tras su última presentación en el torneo local. Viene de superar con claridad a Defensa y Justicia por 4 a 0 en Florencio Varela, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los playoffs.

Vuelven los titulares

Para el partido ante Cruzeiro, el entrenador dispondrá una formación con mayoría de habituales titulares. En total, realizará nueve cambios respecto al equipo que goleó en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

Quien mantendrá su lugar será el arquero Leandro Brey, mientras que en defensa regresarán Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

Una baja sensible en el mediocampo y ataque confirmado

En la mitad de la cancha, Boca sufrió una noticia negativa en la previa del viaje a Brasil. Ander Herrera padeció un nuevo desgarro, el séptimo desde su llegada al club en enero de 2025.

Si bien no estaba previsto como titular para este encuentro, su ausencia representa una baja importante en la rotación del plantel. En su lugar, el mediocampo estará integrado por Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda.

En ofensiva, Úbeda apostará por Miguel Merentiel y Adam Bareiro quienes convirtieron en la goleada frente al Halcón.

Con este panorama, Boca buscará sumar en Brasil y afianzarse en su grupo. El objetivo será sostener el rendimiento colectivo y dar un paso más hacia la clasificación en la Copa Libertadores.