Narcomenudeo en Corrientes: secuestraron más de 23 millones de pesos en Curuzú Cuatiá

La Policía de Corrientes secuestró más de 23 millones de pesos durante un allanamiento por narcomenudeo en Curuzú Cuatiá. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Las Flores, durante la tarde del lunes en el marco de una investigación en curso.

El allanamiento, a cargo de la División de Investigación Criminal, se concretó en una vivienda ubicada junto a las vías del ferrocarril.

Dinero en efectivo, armas y celulares

Durante el procedimiento, los policías incautaron una suma estimada en 23.900.000 pesos, un arma de fuego calibre 22 y tres celulares. Los elementos secuestrados estarían vinculados a la causa por narcomenudeo que se investiga desde marzo.

Tras el operativo, no se registraron detenciones, aunque se procedió a la identificación de todos los ocupantes de la casa. Los elementos secuestrados serán remitidos a la fiscalía interviniente para su análisis.

La investigación ya tiene nueve personas imputadas y, durante diversos allanamientos, se secuestraron droga, vehículos e importantes sumas de dinero.