Primeros Auxilios en el aula: cómo los jóvenes de Corrientes aprenden a salvar vidas

Bajo la premisa de brindar respuestas eficaces ante situaciones de riesgo de vida, se realizó un encuentro formativo centrado en Primeros Auxilios y técnicas de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) en las instalaciones de colegio Nuestro Futuro.

La iniciativa buscó descentralizar el conocimiento técnico de las emergencias médicas para que la comunidad educativa sea el primer eslabón en la cadena de supervivencia.

Autoridades e Instituciones Involucradas

La actividad fue impulsada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

El evento contó con la presencia del Dr. Oscar Martínez, titular del área, quien acompañó la instrucción técnica y teórica dirigida tanto a los estudiantes como al cuerpo docente.

Ejes de Formación: RCP y Accidentes Domésticos

La capacitación no solo se limitó a maniobras de reanimación, sino que puso especial énfasis en:

Adaptación de contenidos: Ajustar las técnicas para que niños y adolescentes puedan comprenderlas y aplicarlas.

Accidentes en el hogar: Cómo reaccionar frente a imprevistos cotidianos.

Cultura del cuidado: Fomentar la responsabilidad mutua y la preparación ante emergencias en el ámbito escolar y doméstico.

Importancia del Primer Respondiente

Se destacó que el conocimiento adquirido permite una intervención inmediata y crucial durante los minutos de oro, es decir, el tiempo que transcurre desde que ocurre el incidente hasta que arriban los profesionales de salud.