Tensión total en Gran Hermano: la pelea por comida terminó de romper la convivencia

La armonía dentro de la casa de Gran Hermano parece haber quedado definitivamente atrás. Un nuevo conflicto, esta vez protagonizado por Danelik y el grupo conocido como “Los Justicieros”, terminó por romper la dinámica colectiva que sostenían hasta ahora: desde este momento, los jugadores dejarán de cocinar y compartir en conjunto para dividirse en grupos y manejar su comida de manera independiente.

La decisión se dio tras varios días de tensiones acumuladas por cuestiones de convivencia, que escalaron cuando comenzaron a circular acusaciones por supuestos robos de comida. En el centro de la polémica quedó la pareja de Brian Sarmiento, lo que profundizó aún más la grieta entre los participantes.

A partir de ahora, y al menos hasta el próximo lunes, la casa funcionará con dos grupos bien marcados. Cada uno deberá encargarse de cocinar, limpiar y administrar los alimentos según sus propios criterios, priorizando a quienes integran su círculo más cercano.



Desde el entorno de Danelik, la decisión no fue bien recibida. Consideran que intentaban mantener una distribución más justa, mientras que acusan al otro sector de consumir más de lo debido o de utilizar productos compartidos sin consultar. Sin embargo, también quedaron expuestos por querer regular qué podían comer los demás.

En medio de esta división, Solange se convirtió en un caso particular. La jugadora optó por cocinarse por su cuenta, lo que generó desconfianza en ambos bandos. El grupo integrado por Emanuel, Zili y Danelik no la considera parte de su equipo, mientras que del otro lado, pese a la afinidad, tampoco terminan de definir si incluirla o no en la distribución de alimentos.

Lejos de quedarse callada, Solange enfrentó la situación con una postura firme: "La porción de carne me la dan a mi también y yo la canjeo con lo que quiera", lanzó, proponiendo que cada participante maneje su propia parte del presupuesto.

La discusión subió de tono cuando agregó: "A mi no existe quien me diga lo que tengo que hacer, a ver si se ubican".

La respuesta no tardó en llegar. Luana retrucó con ironía: "Parece que sí", en referencia a que el grupo cercano a Solange suele marcarle el rumbo a otros jugadores, algo que ella se encargó de defender.

Con la casa completamente dividida y las tensiones en aumento, la convivencia atraviesa uno de sus momentos más críticos, donde incluso la comida se convirtió en motivo de disputa.

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