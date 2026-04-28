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Vacunación en Corrientes: dónde y cuándo aplicarse la dosis antigripal

En el marco de la Semana de Vacunación en las Américas, se reforzó la disponibilidad de dosis en toda la provincia. La campaña apunta a niños, adultos con patologías y mayores de 65 años.

Por El Litoral

Martes, 28 de abril de 2026 a las 08:00

El Ministerio de Salud Pública, encabezado por el Dr. Emilio Lanari Zubiaur, enfatizó que la vacunación es la herramienta de prevención más efectiva.

En el marco de la Semana de Vacunación en las Américas 2026, se instó a los tutores a respetar el calendario oficial y a los ciudadanos a completar sus esquemas para proteger a toda la comunidad.

Grupos de Riesgo para Vacuna Antigripal

La convocatoria está dirigida especialmente a quienes presentan mayor vulnerabilidad ante el virus de la influenza:

  • Personal de Salud y Embarazadas: En cualquier etapa de gestación.

  • Puérperas: Hasta 10 días tras el parto (si no se vacunaron antes).

  • Niños de 6 a 24 meses: Requieren dos dosis (intervalo de 4 semanas).

  • Personas de 2 a 64 años con patologías: (Diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas o respiratorias, pacientes oncológicos). Deben presentar orden médica.

  • Mayores de 65 años: No requieren orden médica.

Puntos de Vacunación en Capital

Las dosis están disponibles de lunes a jueves (08:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00) y el sábado 2 de mayo (09:00 a 12:00) en:

  • Estación Saludable Plaza Cabral.

  • Hospital de Campaña Escuela Hogar (mayores de 15 años).

  • Operativos territoriales: Barrios, comunidades, espacios públicos e instituciones educativas.

Los interesados deben asistir con su DNI y el Carnet de Vacunación para registrar la dosis aplicada y asegurar el seguimiento del esquema.

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