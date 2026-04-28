Sorpresa en Gran Hermano: Gladys "La Bomba Tucumana" ingresa a la casa



El estudio de Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche de alto impacto emocional y televisivo. Tras la inesperada salida de La Maciel, quien debió abandonar la competencia por problemas de salud, la producción presentó a su reemplazo de lujo: Gladys "La Bomba Tucumana".

La referente de la movida tropical se suma al reality más famoso del país, prometiendo cambiar la dinámica de convivencia de forma inmediata.

Antes de cruzar la puerta de la casa, Gladys se mostró auténtica y emocionada por este nuevo desafío en su carrera. "Mucha gente todavía no me conoce a mí como persona. Me gusta la casa, limpiar, cocinar y todavía tengo sueños", confesó en su video de presentación, dejando claro que no entra solo como una celebridad, sino dispuesta a integrarse a las tareas cotidianas del hogar.



En el piso de Telefe, la cantante mantuvo un breve pero intenso diálogo con Santiago del Moro, donde desplegó todo su carisma. "Explota la casa, explota Gran Hermano 2026", vaticinó la artista, anticipando que su fuerte personalidad se hará sentir entre los participantes actuales.

Fiel a sus raíces, Gladys no llegó con las manos vacías, ya que ingresó cargando una bandeja de empanadas tucumanas para compartir con sus nuevos compañeros. Además, su equipaje no pasó desapercibido, ya que su valija es de color amarillo, un homenaje directo a su icónico éxito "La pollera amarilla".

Cómo sigue Gran Hermano Generación Dorada

El ingreso de La Bomba Tucumana se produce en un momento crítico de la competencia. Con la salida de La Maciel por prescripción médica, el grupo había quedado golpeado, pero la llegada de una figura con tanta trayectoria y llegada popular promete reavivar el interés del público y generar nuevas alianzas (y seguramente algunos roces) dentro de la casa.

La expectativa ahora está puesta en cómo recibirán los "hermanitos" a la nueva integrante y si las famosas empanadas servirán para sellar la paz en una semana que viene cargada de tensiones.

minutouno.com