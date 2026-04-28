Diputados: Manuel Adorni ensayó para dar su informe frente a los legisladores

Manuel Adorni recorrió este lunes junto a Martín Menem la Cámara de Diputados y ensayó parte de la exposición que hará frente a los legisladores este miércoles.

El jefe de Gabinete recorrió el pasillo que desemboca en el recinto y se ubicó en el hemiciclo desde donde dará su informe de gestión, tal como lo establece el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Con fuerte custodia de la Casa Militar, que impidió el ingreso de cualquier curioso a la Cámara, Adorni probó dos opciones: exponer desde un atril de pie frente a los legisladores o hacerlo sentado frente al hemiciclo. Parecería haberse inclinado por la segunda opción.

El jefe de Gabinete también miró en varias ocasiones hacia el palco principal en la Cámara Baja, ubicado en el centro de la primera bandeja, lugar donde el próximo miércoles se ubicarán el Presidente y su hermana, la secretaria Karina Milei.

El informe por escrito llegará este martes a los diputados y contempla las respuestas a más de dos mil preguntas realizadas por los legisladores.

La oposición pretenderá insistir con las denuncias que se tramitan en sede judicial sobre un supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni.

Los pedidos de la oposición

Los sectores de la oposición buscaron este lunes, tras un encuentro remoto, acordar una postura común en el recinto el próximo miércoles. Por ahora, cada sector irá con su propia estrategia. Desde Unión por la Patria (UxP), la diputada Sabrina Selva le dijo a TN: “Nosotros queremos que el jefe de Gabinete dé explicaciones”.

Mientras que el diputado Esteban Paulón de Provincias Unidas le pidió al presidente de la Cámara, Martín Menem, que no haya público invitado durante la exposición. “Es indispensable asumir un compromiso colectivo para que la sesión del próximo miércoles se desarrolle en los carriles lógicos de transparencia y respeto, reflejando una actitud madura que sin dudas la sociedad argentina sabrá valorar”.

TN