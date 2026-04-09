Nadadores de Regatas fueron convocados al seleccionado argentino

Los nadadores del Club de Regatas Corrientes, Lautaro Aguirre y Sofía Fages, fueron citados por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (Cadda) para integrar los seleccionaos nacionales de cara a diferentes competencias internacionales.

Aguirre recibió la convocatoria ara participar en el II Torneo Promesas Olímpicas que se disputará del 22 al 24 de mayo en Santiago de Chile. Lo hará en la categoría Infantil 1 (10 años).

La oportunidad le llega luego de su primera experiencia en un certamen nacional en el Campeonato de la República, donde consiguió la medalla de oro en los 200 combinados, la de plata en los 50 libre y los 50 mariposa, y también obtuvo el oro en la posta mixta 4x50 combinado, además de quedarse con el premio Superación de Estilo.

Por su parte, Fages representará al país en el Campeonato Seccional de la Zona Sur (Sectional Southern Zone) en la ciudad de Ocala, Florida, en los Estados Unidos. Competirá en la categoría Cadete 2 (14 años).

La joven nadadora regatense ya tuvo experiencia con el equipo argentino siendo parte de un campus de entrenamiento de Cadda en 2023, en 2024 participó del Nacional Infantil en Perú y en 2025 obtuvo una medalla de plata y una de bronce en la Copa Pacífico en Bolivia. Ahora le llega la nueva citación después de un 2025 muy bueno donde logró tres medallas de oro en el Campeonato de la República de Cadetes y luego se alzó con un oro y un bronce en el Campeonato Nacional.

En tanto que Ezequiel Lafuente, otro de los nadadores regatenses con gran actualidad y proyección, también fue citado para el certamen en Norteamérica, pero no podrá estar presente.