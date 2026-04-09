Midón busca un lugar en las semis de Campinas

El tenista correntino Lautaro Midón buscará este viernes un lugar en las semifinales del Challenger de Campinas, Brasil, que se juega sobre polvo de ladrillo.

Midón (223º en el ránking de la ATP) se medirá desde las 13 hs. frente al peruano Juan Pablo Varillas (286º) en uno de los cruces de cuartos de final en la cancha Nº 3 de la Sociedade Hípica de Campinas.

Será el tercer duelo entre los sudamericanos. En los otros dos enfrentamientos, siempre durante el presente año y en Buenos Aires, se impuso Varillas.

Midón (22 años) llegó a esta instancia después de vencer en la primera ronda del Challenger de Campinas, un torneo de categoría 75, al local José Pereira por 6-4, 3-6 y 6-4.

Mientras que en el partido de segunda ronda, el correntino venció a su compatriota Luciano Ambrogi por 2-6, 6-3 y 7-5.

En tanto que el camino de Varillas hasta los cuartos de final fue con triunfos sobre el brasileño Víctor Braga y el argentino Gonzalo Villanueva.

