Barrio Parque será el rival de Comunicaciones

Con la clasificación de Santa Paula de Gálvez, Santa Fe, quedó definido el rival de Comunicaciones para los cuartos de final de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol.

Comunicaciones “barrió” en su serie de Reclasificación frente a Bochas de Colonia Caroya, Córdoba. En tanto que Santa Paula también eliminó 3 a 0 a Independiente de Santiago del Estero.

Así, los dos primeros cruces de cuartos de final, siempre al mejor de cinco partidos, quedaron definidos.

Comunicaciones (sexto en la Fase Regular) se medirá con Barrio Parque (tercero), mientras que Santa Paula tendrá como rival a Sportivo Suardi (cuarto) de Santa Fe.

Barrio Parque y Sportivo Suardi, que avanzaron directamente a los cuartos de final, tendrán ventaja deportiva en las eliminatorias.

Amancay de La Rioja (primero) y San Isidro de San Francisco (segundo) esperan por sus rivales que saldrán de las series que mantienen Salta Basket (2) - Estudiantes de Tucumán (1) y Jujuy Básquet (2) - Villa San Martín (1).

A lo largo de la Fase Regular de la Conferencia Norte. Barrio Parque y Comunicaciones mantuvieron la localía en los juegos disputados entre si.

Barrio Parque se impuso en Córdoba 81 a 77 el pasado 11 de enero con 18 puntos de Benjamín Herrera y Juan Manuel Bejar, mientras que Comunicaciones ganó 96 a 81 en Mercedes el 27 de febrero con 18 puntos de los extranjeros Ramón Bastardo y Franger Pirela.

La serie de cuartos de final se pondrá en marcha la próxima semana en Córdoba. El primer juego será el miércoles 15 o jueves 16. La fecha se confirmará una vez que estén definidos todos los cruces de cuartos de final.

