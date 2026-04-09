Propofest: una residente manipuló el celular del anestesista que murió

Una joven residente del Hospital Rivadavia, que compartió tareas con el anestesista Alejandro Zalazar (29), manipuló el celular del joven al momento del hallazgo del cuerpo. Ese dato lo dio la hermana del fallecido que la vio "manoseando" el dispositivo mientras -todavía en shock- intentaba entender lo que pasaba. En el departamento de la calle Juncal 4622, en Palermo, estaba la Policía de la Ciudad, Chantal Leclercq (27), Julieta Zalazar (35) y su pareja, además de otras dos personas que aún no fueron identificadas.

Fue en esa circunstancia en la que vieron a a Leclercq con el iPhone de Zalazar entre las manos. No está claro si manipuló información sensible para el expediente. Es por eso que, al momento, la joven no ha sido imputada ni citada a declarar en la causa que investiga el fiscal Eduardo Cubría, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6, junto al Juzgado Nº 60, interinamente a cargo del juez Santiago Bignone.

Pero, ante esta circunstancia, el fiscal Cubría solicitó al juzgado una orden de allanamiento en dos domicilios: uno en la Ciudad de Buenos Aires y otro en el exclusivo barrio Santa Bárbara, de Benavidez. El departamento estaba casi vacío, inhabitado, pero Leclercq estaba en la casa familiar de zona norte y en un operativo realizado por la DDI de la Policía Bonaerense secuestraron un iPhone y un iPad que deberán ser peritados para analizar circunstancias vinculadas al fallecimiento de Zalazar.

"Tati" Leclercq fue compañera de Delfina Lanusse (29) en la Universidad Austral.

En una denuncia presentada el 9 de marzo por la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA), se dejó constancia de que Leclercq había reconocido en una entrevista realizada en la institución haber consumido propofol, ketamina, fentanilo y midazolam y que las habría obtenido en el Hospital Rivadavia, aunque aclaró que su consumo se producía fuera del ámbito institucional.