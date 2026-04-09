Milei admitió que los últimos meses de la economía fueron duros

Javier Milei publicó este jueves un nuevo mensaje contra el periodismo, en el que reconoció que en la economía "los últimos meses fueron duros". En ese sentido, el Presidente pidió paciencia, dijo que "la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza" y apuntó también contra el kirchnerismo: "No nos van a psicopatear".

En el inicio del mensaje publicado en X, Milei apuntó que "resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que 'todo está mal'", en referencia a la cobertura periodística sobre la actualidad. Aseguró que eso "no es análisis, es relato" y luego hizo una evaluación de la situación económica.

"Sabemos que estos últimos meses fueron duros", reconoció Milei, que rápidamente atribuyó culpas. "Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado. Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación", escribió Milei en un mensaje en su cuenta de X.

Sin embargo, consideró que "los resultados ya están a la vista" y que "la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza".

En ese sentido apuntó que, sin importar qué metodología se utilice para hacer las mediciones, "los datos son contundentes" y la Argentina "está mucho, mucho mejor que en 2023", en referencia al final del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico", añadió.

El mandatario reconoció, no obstante, que lo que muestran los datos no significa "que todos estén mejor". "Sería intelectualmente deshonesto afirmarlo", sostuvo.

Al respecto, destacó que los procesos de mejora "no avanzan a la misma velocidad para todos" y explicó que "las estadísticas reflejan promedios". "Sabemos que hay gente en los extremos de la distribución", añadió, y en ese sentido sostuvo que hay que "persistir para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos".

"Por eso pedimos paciencia", explicó, y enfatizó que el rumbo actual "es el correcto". "Cambiarlo sería dinamitar lo logrado", afirmó, en línea con lo que viene sosteniendo hace meses y que reiteró en una entrevista este miércoles a la noche.

Milei remató su mensaje dirigiéndose a la oposición. "No nos van a psicopatear. Sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo", dijo.