Operativos en Esquina: demoraron a tres personas con carne de guazuncho

En el marco de tareas de prevención y contralor, efectivos de la Policía de Corrientes aprehendieron a tres hombres que transportaban carne de guazuncho, jabalí y otros animales silvestres, recientemente faenados, en operativos ejecutados por personal de la Comisaría de Distrito Primera de Esquina.



Los dispositivos de control vehicular e identificación de personas se establecieron en el cruce estratégico de la Ruta Provincial N° 30 y la Ruta Nacional N° 12. Según informaron fuentes policiales, las detenciones se produjeron en dos momentos distintos durante la tarde.

En una primera instancia, los uniformados interceptaron una motocicleta en la que circulaban dos hombres mayores de edad.

Al realizar la requisa de las pertenencias, se hallaron varias bolsas que contenían cortes de ciervo y guazuncho, especies cuya caza y transporte están estrictamente regulados.



Momentos más tarde, en un segundo procedimiento de similares características, el personal policial detuvo la marcha de otro motociclista. Tras la inspección de rigor, se constató que el conductor trasladaba piezas de chancho silvestre (jabalí) sin ningún tipo de documentación ni medidas sanitarias.



Tanto los tres aprehendidos como los productos cárnicos y los vehículos secuestrados fueron trasladados a la dependencia jurisdiccional. El caso quedó a disposición de la Justicia, iniciándose las actuaciones correspondientes por infracción a las leyes de protección de fauna y flora de la provincia.