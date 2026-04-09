Abigeato: un nuevo ataque a tiros de brasileños a la Prefectura y un nefasto antecente

Un grave episodio de inseguridad rural y violencia fronteriza volvió a registrarse en el Río Uruguay en la noche del miércoles en la zona conocida como “Puerto Cabeza”, jurisdicción de Santo Tomé.

Integrantes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) fueron atacados con disparos de arma de fuego desde el territorio brasileño durante un operativo contra el abigeato tras la denuncia de un ganadero local, ante el hallazgo de tres animales vacunos muertos.

El hecho se desencadenó luego de que un productor rural denunciara que le balearon sus vacunos. Ante la gravedad del caso, la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Santo Tomé inició un operativo conjunto con la Prefectura, coordinando patrullajes terrestres y fluviales para cercar a los responsables.

Ataque

Durante el despliegue por agua, las patrullas detectaron una embarcación de madera con motor que transportaba de forma irregular varios cortes cárnicos (una paleta y dos cuartos vacunos). Mientras los uniformados procedían al secuestro y traslado del bote hacia la costa argentina, fueron sorprendidos por ráfagas de disparos provenientes de la costa brasileña.

Afortunadamente, y pese a la intensidad del ataque, no se registraron personas lesionadas entre el personal de la fuerza federal.

Investigación

Tras el enfrentamiento, el cargamento fue trasladado al destacamento “Vanguardia”, donde un médico veterinario policial realizó el pesaje de la carne y la extracción de muestras de cuero. Estas pericias resultan fundamentales para identificar la marca del ganado y confirmar si los restos pertenecen a los animales denunciados por el productor afectado.

La causa ha quedado bajo la órbita de la Fiscalía Rural y Ambiental de Santo Tomé.

Antecedente

El 2 de abril de 2022 -hace cuatro años- tres integrantes de la Prefectura Naval fueron atacados a tiros en el extremo Sur correntino del mismo Río Uruguay. Sucedió en Monte Caseros, cuando intentaban identificar a un grupo de personas que avanzaba en actitud sospechosa en una embarcación, a la altura de la desembocadura del Río Miriñay.

Dispararon con escopetas y armas calibre 22 en varias oportunidades. Hirieron a los agentes y escaparon hacia la costa de Brasil.

En septiembre de 2025, las autoridades uruguayas capturaron en Bella Unión a José Anderson López Vielmo, un ciudadano brasileño de 31 años. Era intensamente buscado por la Justicia argentina y sobre él pesaba un pedido de captura internacional con una recompensa de $3.000.000.

En tanto que en enero de 2023, otro de los sospechosos vinculados al ataque murió durante un enfrentamiento con la Policía Militar de Uruguay.

Según los informes más recientes, todavía queda al menos un sospechoso prófugo vinculado a la banda de cuatreros brasileños que realizó la emboscada hace cuatro años.

Con respecto a los uniformados: Walter Ramón Gómez, perdió la visión en ambos ojos; Daniel Eduardo Ojeda sufrió heridas graves en el rostro y compromiso en un ojo; y Facundo Damián Cabral recibió un disparo en el brazo izquierdo que afectó sus tendones.