Jornada de pesaje para la nueva edición de la Batalla del Puente

La 17º edición de la Batalla del Puente abrirá este sábado en el Club Básquetbol Córdoba el calendario 2026 para las artes marciales mixtas (MMA por su sigla en inglés) en el norte argentino. En tanto que este viernes será el pesaje oficial y la conferencia de prensa que tendrá como sede el bar Tampa (Costanera Sur y Lamadrid) a partir de las 13.

Será la primera vez en la historia de la Batalla del Puente donde dos mujeres disputarán el título máximo de la franquicia. Esta pelea central tendrá en escena a Valeria "Foxi" Ibáñez (BlackWater) y Oriana “La Dinamita” Fernández (Gimnasio Tony).

Un total de 18 combates en todas las categorías, entre ellas de MMA profesional, semiprofesional y kickboxing serán parte de velada única para el NEA, confirmando a las artes marciales mixtas como uno de los deportes que más creció en los últimos años.

El en ámbito profesional, Pablo "El Niño" Flores (BlackWater) se medirá en la jaula ante Alexander Ñañez (Evolución Academy), los dos pertenecen al gimnasio BlackWater, encabezado por el head coach Sergio González.

Y en la restante contienda que tendrá un cinturón en juego, Ariel González (MMA Lab) peleará con Gonzalo Manavella (Terrible Team).

En el combate central de kickboxing pro, Matías Ribas (Cobra Kai) se medirá con Darío Ruiz Díaz (Indio Team).

La actividad de la temporada comenzó a principios de marzo con una velada denominada “Camino a la Batalla”, noches de combates amateurs que organiza la franquicia para que muchos tengan la oportunidad de desarrollo y puedan demostrar lo necesario para llegar a la jaula principal.

Este tipo de fechas volverá a tener agenda los fines de semana del 4 de julio y 3 de octubre, con objetivos claros de promover a jóvenes luchadores con aspiraciones de pertenecer a alguna futura noche de la “Batalla del Puente”.

Existe una pre-venta para los interesados en adquirir las entradas, a través del sitio www.clubtix.ar