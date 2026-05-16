Un incendio arrasó con un tradicional hotel de Bariloche

Un brutal incendio arrasó este sábado con un tradicional hotel de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la cordillera de Río Negro, donde unas quince dotaciones de bomberos trabajaron durante más de tres horas para controlar las llamas. El fuego, según las autoridades, se expandió en forma accidental tras la quema de hojas secas en las afueras del edificio.

Si bien no hubo heridos, fuentes del operativo de emergencia dijeron a Clarín que "dos bomberos fueron asistidos" en el hospital zonal con oxígeno tras la inhalación de la gran cantidad de humo que se desprendió del incendio.

Las lenguas de fuego y las columnas de humo podían verse esta tarde saliendo del techo a varios metros de altura y también asomaban por los ventanales de los pisos superiores del hotel Huemul, ubicado en la avenida Bustillo al 1500.

El hotel, que lleva 88 años funcionando en el lugar, se encuentra a tan solo un par de minutos del centro de Bariloche, rodeado de montañas, frente al lago Nahuel Huapi y con vista a la cordillera de los Andes, por lo que el incendio sorprendió a los habitantes de la zona y turistas, dado que las llamas eran lo más llamativo del paisaje en la tarde del sábado.

El fuego comenzó alrededor de las 15 y, según el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Bariloche, se inició tras una quema controlada de hojas secas en los alrededores del establecimiento que se salió de control y tomó la estructura del hotel.

Las llamas se veían a lo lejos saliendo por las ventanas y, según los brigadistas, destrozaron los techos de madera, los tirantes de troncos, cortinados y todo el mobiliario de varias habitaciones.

En su reporte oficial, el Splif de Bariloche comunicó en sus redes sociales que a las 15:16 tomaron conocimiento por un llamado al teléfono de emergencias 911 que había "una quema descontrolada en el Kilómetro 1, a la altura del hotel Huemul".

Y, tan solo media hora después el fuego "se propagó al edificio del hotel", uno de los más antiguos de la villa turística.

A la zona acudieron de inmediato, policías, bomberos de Bariloche, las localidades vecinas de Melipal y Dina Huapi, la Dirección de Protección Civil, y los servicios de emergencia de la ciudad para contener la situación y asistir a las personas afectadas por el humo del incendio.