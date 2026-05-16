Causó daños y destrozos al atacar dos casas céntricas de Esquina y terminó preso

En la ciudad de Esquina, un hombre fue aprehendido por violentos episodios de inseguridad y vandalismo en dos viviendas de la zona céntrica de esa ciudad.

Fuentes policiales indicaron que todo inició cuando un vecino de calle Rivadavia al 700, denunció destrozos en el portón de su casa tras el ataque de un desconocido, según indicó el portal Actualidad Esquina.

El hecho ocurrió alrededor de las 21,30 del jueves, de acuerdo con la denuncia radicada formalmente por la víctima ante las autoridades de la Comisaría Distrito Primera de esta ciudad.

Lo sorprendente es que el agresor, no conforme con lo sucedido, posteriormente se presentó en otra casa cercana a la primera donde produjo daños y volvió a provocar destrozos, esta vez en la puerta de acceso, tras lo cual el Fiscal en turno, Dr Javier Gustavo Mosquera, solicitó su aprehensión.Desde el Juzgado de Garantías a cargo del Dr Jorge Gustavo Vallejos, en consecuencia, se libró un oficio para allanar la vivienda del acusado de 41 años, que terminó demorado y alojado en la alcaidía de la mencionada dependencia policial.El primer damnificado, relató que se encontraba dentro de su propiedad cuando un hombre desconocido se presentó y sin motivo aparente comenzó a proferir insultos y amenazas verbales con la clara intención de forzar la entrada a la vivienda.Al no poder ingresar al domicilio, el atacante arremetió contra la estructura de la propiedad. El impacto provocó daños materiales visibles en el portón de hierro del acceso principal. Tras el hecho, el agresor huyó rápidamente de la escena. La causa fue caratulada de forma preventiva como "Supuesto Daño Simple" y la policía local luego de identificar al presunto autor, procedió a su demora, en base con las disposiciones del Ministerio Público Fiscal.