River eliminó a Rosario Central y está en la final

River Plate se impuso por 1-0 sobre Rosario Central y se clasificó a la final del Torneo Apertura. En un Estadio Monumental hostil para la visita —principalmente para Ángel Di María—, el Millonario logró vencer al Canalla con un gol de penal de Facundo Colidio. Gonzalo Montiel malogró una ejecución desde los once pasos en el primer tiempo. El equipo de Eduardo Chacho Coudet jugará la final el 24 de mayo en Córdoba ante Argentinos Juniors o Belgrano.

El cuadro de Núñez impuso las condiciones en el primer tiempo, el cual estuvo atravesado por las constantes interrupciones y la fricción en la mitad de la cancha. A partir de la posesión de la pelota y de una asfixiante presión a la hora de recuperarla, anuló el juego del equipo de Jorge Almirón, que tuvo claros problemas para superar la mitad de la cancha.

Sebastián Driussi recibió una dura entrada sobre su rodilla derecha por parte de Franco Ibarra y se retiró del terreno entre lágrimas. River tuvo la posibilidad de adelantarse en el marcador desde el punto de penal a la media hora de juego. Gastón Ávila le pegó un codazo en la cara a Lucas Martínez Quarta y, tras la revisión en el VAR por parte de Nicolás Ramírez, Jeremías Ledesma le atajó el disparo a Gonzalo Montiel.

El inicio del complemento se desarrolló de la misma manera. River se adelantó en el marcador a los 16 minutos luego de que Ledesma le cometiera penal a Joaquín Freitas. Facundo Colidio fue el encargado de ejecutar la pena máxima y estampar el 1-0 con un remate sobre el palo derecho. El Canalla cambió de postura y equiparó el desarrollo desde entonces al jugar con otro ímpetu: estrelló dos tiros en el palo, el primero de estos tras una buena atajada de Santiago Beltrán. Sin embargo, el Millonario aguantó las arremetidas del final y se quedó con la clasificación a la final.

Con información de Infobae