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Corrientes: hallaron a un niño de 2 años caminando solo por una playa

El hecho ocurrió este domingo en una playa de la capital correntina. 

Por El Litoral

Domingo, 17 de mayo de 2026 a las 16:55

La Policía de Corrientes informó este domingo que hallaron a un menor de 2 años caminando solo en inmediaciones de la playa del barrio Molina Punta. 

El hecho ocurrió alrededor de las 13 horas, luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de un niño en la zona de la playa correntina.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer que había encontrado al pequeño mientras deambulaba solo por la playa. A partir de ese momento, la Policía inició averiguaciones y recorridas para intentar identificar a sus familiares.

Mientras continuaban las tareas de búsqueda, el menor fue trasladado a una dependencia policial para garantizar su cuidado y resguardo.

Minutos después, se presentaron los padres del niño, quienes manifestaron que viven a pocos metros de la playa y explicaron que el pequeño había salido de la vivienda por un descuido.

Finalmente, el menor fue entregado nuevamente a sus familiares luego de las actuaciones correspondientes.

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