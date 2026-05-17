El Polaco, a corazón abierto, al hablar de su papá: “Era muy frío conmigo"

El Polaco vivió un momento íntimo y emotivo en La Noche de Mirtha, donde se animó a hablar como pocas veces de la relación con su papá y de las marcas que le dejó su crianza.

El cantante recordó cómo fue el vínculo con su padre y sorprendió con una fuerte confesión: “Mi papá era una persona que era muy fría. O sea, capaz que me pegaba, pero era frío. Él nunca me dijo ‘te amo’”, expresó con sinceridad.

Lejos de guardar rencor, El Polaco explicó que esa experiencia lo llevó a construir un vínculo completamente distinto con sus hijas (su hija mayor es Sol, fruto de su relación con Karina La Princesita; Alma, nacida de su relación con Valeria Aquino y Abril, su pequeña con su actual pareja Barby Silenzi): “Yo trato de hacer las cosas al revés. Yo le digo a mis hijas ‘te amo’ todo el tiempo”, comentó, dejando en claro la importancia que le da hoy a demostrar afecto.

Consultado sobre el oficio de su padre, el músico contó con orgullo: “Papá hacía aberturas, puertas, ventanas, vidrios”, contó. Y pese a la frialdad emocional que describió, destacó el rol fundamental que tuvo en su vida: “Un fenómeno. Un gran tipo. Él me enseñó a manejar, a tener herramientas en la vida para poder, mal o bien, llegar lejos o cerca a lo que soy”, cerró, en primera persona.

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