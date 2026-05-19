Rosario Central va por el primer puesto en el Grupo H 

Rosario Central se enfrentará este martes con Universidad Central de Venezuela, por la quinta fecha de la Copa Libertadores, en busca de un triunfo que le permita prácticamente asegurarse la primera posición en el Grupo H.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito y se podrá ver a través de Fox Sports 2 y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el brasilero Flavio de Souza, mientras que en el VAR dirá presente su compatriota Daniel Nobre.

Rosario Central, que es dirigido por Jorge Almirón, llega a este encuentro luego de recibir un duro golpe en el Torneo Apertura, donde fue eliminado en las semifinales tras caer por 1-0 en condición de visitante frente a River.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, el equipo rosarino tuvo un gran inicio y lidera con 10 puntos luego de cuatro fechas por lo que le alcanza con un empate para avanzar a los octavos de final, aunque un triunfo y un resultado adverso para Independiente del Valle de Ecuador le aseguraría la primera posición.

Universidad Central, por su parte, está tercero con seis puntos, por lo que mantiene más viva que nunca la ilusión de avanzar aunque para que ello ocurra no puede darse el lujo de dejar puntos en el camino.